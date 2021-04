Vil bygge en stor turistattraksjon som kan sette Orkland på kartet

Nyheter

— Det skal yre av liv her. Vi planlegger et langhus, som er autentisk med hvordan de kunne se ut rundt år 1000, med dragehoder og utskjæringer. Der blir det en gildesal og vikingleilighet, i tillegg til flere småhus. Vi har kontakt med en smed som vil være her i sesongen i en egen smie, og det kan bli en liten vikinggård hvor folk kan hilse på dyrene. Vi har bønder som driver både med sauer, griser og fugler som er interessert i å ha noen dyr her om sommeren, forteller Mari Elin Dyrendahl Sterten.