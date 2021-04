Nå er dommen for å knivstikke orklendingen ni ganger, klar: - Det er en altfor mild straff

Nyheter

I slutten av mars ble det gjennomført hovedforhandlinger der en mann i slutten av 20-årene, og en mann i starten av 30-årene, var tiltalt for drapsforsøk for en orklending i 20-årene. Kun tilfeldigheter og nærhet til sykehus gjorde at sistnevnte ikke døde som følge av ni knivstikk natt til 6. juli 2020.