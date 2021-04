Travet har inngått "gullavtale" med 180-åring

Nyheter

Per Jørgensen starter offisielt i jobben som utviklingssjef i Varig Orkla arena 1. mai,. Men man kan trygt slå fast at den tidligere fotballspilleren og markedsguruen i Rosenborg ballklubb har tyvstartet litt. I forrige uke ble det kjent at han på vegne av travet hadde inngått en hovedpartneravtale med forsikringsselskapet Varig Orkla forsikring, en avtale som bringer minimum fem millioner kroner inn i travet og som gir Varig Orkla forsikring navneretten til arenaen - Varig Orkla arena. Uka før ble det klar en partneravtale med trekløveret Fagtrykk, Orkla grafiske og Allsidig design, verdt et sekssifret beløp for travet de neste tre årene.