Nyheter

Tirsdag kveld ble det enstemmig vedtatt å danne golfavdeling i Orkdal IL, som vil ha som formål å se på mulighetene for å bygge en golfbane i Knyken skisenter. Så langt har et interimsstyre bestående av blant andre Knut Bjørkli, Jørn Bjørnaas, Bjørn Steinar Kirkholt og Svein Endre Møkkelgård jobbet med å se på disse mulighetene og hvordan det kan gjøres uten at man punkterer eller ødelegger myr slik at det slippes ut CO2.