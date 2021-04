T-skjorter med tydelig budskap

Vi er mest redd for at vi kan smitte andre og mer sårbare grupper.

Nyheter

Medlemmene i elevrådet og de klassevise tillitsvalgte ved Kyrksæterøra videregående skole (KVS) er levende varselplakater for å holde enmetersregelen. Ansatte fra skolens administrasjon deltar også for å skape felles forståelse for at avstand er viktig. Alltid.