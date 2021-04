Nyheter

Siden Eli Aune takket for seg som rektor på Jåren-Råbygda oppvekstsenter, har Astrid Gimseng hatt jobben både som enhetsleder i barnehagen, samt konstituert enhetsleder for skolen. ST har tidligere skrevet at Gimseng har takket ja til å overta som styrer i Børsa barnehage etter Randi Paulsen, og da måtte Skaun kommune ut på jakt etter nok en Aune-erstatter.