Forventer økning av vaksiner i mai: - Vi kan vaksinere 100 i timen to steder i kommunen

De siste ukene har Orkland mottatt nærmere 100 hetteglass fra Pfizer. Det vil de også gjøre de to kommende ukene. Noe som gjør at kommunen vaksinerer mellom 600 og 700 personer hver uke. Tallene over vaksineleveransen videre utover i mai er ikke bekreftet, men Trojanowski tror det er grunn til å være optimistisk.