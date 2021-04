Her løfter Frits (80) 322 kilo: - Han er et unikum

Nyheter

Ifølge ryktene skal han være et råskinn, en bulldoser av et styrkefenomen. Helt vanvittig råe videoer på Facebook bekrefter ryktene. 80-åringen gjør styrkeøvelser og løfter vekter som relativt godt trente menn ikke er i nærheten av å klare. En 20-30-åring må trene i mange år for å matche "feskar'n fra Lofoten".