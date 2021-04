Nyheter

Når einkvan tykkjer eg er frykteleg gammaldags, påstår dei eg lever i steinalderen. Kva alder folk flest lever i no kan diskuterast. Somme meiner atomalderen, andre nettalderen. For ein stor «kohort» (moderne sagt) er nok panikkalderen meir treffande. Der lever eit drøss middelaldrande, som trur dei er i ferd med å bli for gamle. Til kva da?

At alder er berre eit tal, må vera pure bløff. Alderdommen bygger på mange tal, som årvisst har vakse og hopa seg opp. Men hugs at gamlingar også ruslar rundt i notida og skal leva restlivet i framtida. Det blir ofte gløymd i ein smalspora ungdomskultur. Men det har vorte enklare å bli gammal. Vi har både pensjon, gåstolar og potensmidlar for å stå han av.

Sant er det heller ikkje at alt går seinare i eldre år. Sjølv gløymer eg fortare enn før og blir snarare klar (sliten). Gløymska heng vel saman med at eldre har mykje meir å gløyme enn yngre folk. Og eit minne frå 1940-åra er ikkje ferskvare. Det er heilt naturleg at utlaupsdatoen slår inn.

Men aldri gløymer eg den lykkelege tida da vi hadde sjelero og ork til å skrive og uttala lange ord og namn. Vi fekk tidleg NRK og NATO, men greidde oss bra utan å forkorte og skamklippe enkeltord. No heiter kringkastingsorkesteret som kjent KORK. Når dirigenten svingar taktstokken, opnar han altså korken. Lett å forstå? Da Carl I. Hagen prøva seg med ARK som kortord for «Arbeidarpartiets rikskringkasting», mislykkast han fordi utgangspunktet berre fanst i hans eigen politiske knoll.

Men før eg gløymer det: TV-skjermen serverer mykje som irriterer meg sterkt. Såpass mykje at det kanskje vil forkorte livet. Det gode liv får iallfall riper i forgyllinga. Mest frustrasjon skapar reklamesendingane. Tenk på naudropet om galningen som «ikkje får pult». Her burde frelsesarmeen eller ein lokal Skrot-Nils gripe inn og skaffe mannen eit rimeleg bord og ein stol. Det er da meir anvendelege møblar enn ein pult. Reklame for elbilar og ditto syklar er uunngåeleg, men vinters tid saknar eg omtale av el-ski med batteri i ryggsekken eller skøyteleidning for svippturar. Det ville ha gleda MDG, men neppe gagna klima og miljø.

Politikarane irriterer stadig: For eksempel miljøminister Rotevatn som rånar rundt i dieselbil og oppmodar alle bygdefolk til å kjøpe elbil. Og statsministeren som sette ned eit ekspert-utval for å overprøve helseinstituttets syn på ein «daudbra» vaksine. Ho burde vel heller ha spurt ekspertane før den slepphendte bursdagsfeiringa? At politikarane i Orkland opptrer som matjordas banemenn, er eit anna huff. For å skjønne alvoret, må dei vel diskast for ureint tråv.