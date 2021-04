Terrenginngrepet rundt garasjen vurderes å være i en slik forfatning at den utgjør fare for skade på person, eiendom eller miljø

I februar sendte Skaun kommune forhåndsvarsel til Jan Ove Grønflaten, som er nær nabo til Buvik kirke, om å sette istand ei usikra byggegrop på eiendommen sin i Elvgata 13. Beskjeden var da at innbyggeren risikerte å få tvangsmulkt om han ikke utførte nødvendige sikringstiltak innen 17. mars. I et nytt brev sendt i april, skriver kommunen at de ikke har mottatt dokumentasjon på at arbeidet er utført.