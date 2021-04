Drikkevannskildene rangert: Rovatnet får 17 av 20 poeng

En utsettelse av avgjørelse eller ytterligere krav om utredninger, vil gjøre at kommunen vil få et dårlig omdømme.

Rådmannen i Heim går inn for at Rovatnet blir valgt til ny drikkevannskilde for Eide kommunale vannverk. Det skal bygges nytt vannbehandlingsanlegg, nødvendig infrastruktur og høydebasseng. Når ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg er tatt i bruk, får Eidsneset grunnvannsanlegg - som i dag er hovedvannkilde - status som reservevannforsyning, går det fram av saksframlegget til formannskapet kommende tirsdag.