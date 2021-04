Nyheter

Også i år må russen finne seg i en russefeiringen litt utenom det vanlige. Nå skal et tett samarbeid med kommune og politi sørge for at russefeiringen kan bli så trygg som overhodet mulig. Orkland kommune åpner dermed for å hurtigteste russen like før feiringen starter, skriver kommunen på sine hjemmesider.