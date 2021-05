Grunneiernes siste forslag var ikke nok til å redde «superavtalen»: – Personlig syns jeg det er synd

Nyheter

Et enstemmig plan- og miljøutvalg (PMU) vedtok denne uka å avslutte forhandlingene med grunneiere i Skaun om den unike utbyggingsavtalen for Børsa vest, der det er planlagt over tusen nye boliger. KIF (kommunalt infrastrukturfond) ble oppretta av kommunestyret i 2013 for å finansiere fremtidas infrastrukturbehov med tanke på stor forventet befolkningsvekst.