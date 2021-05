Mente lasermåling var feil - ble ikke trodd

Nyheter

En mann 30-åra bosatt i Melhus, er dømt til å betale ei bot på 5500 kroner etter at han i juni i fjor ble målt til 76 km/t i en laserkontroll i Orkland. Mannen mente målinga var feil, og argumenterte i retten med at han like før kontrollen ble forbikjørt av en motorsykkel, og at han på grunn av møtende trafikk måtte redusere hastigheten. Han hevdet også at motorsykkelen holdt høyere hastighet enn ham selv uten å bli stoppet i kontrollen. Derfor har han ikke holdt så høy hastighet som målingen viste, framholdt han.