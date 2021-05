«Robek-ordføreren»: - Dette er ikke artig og ingen drømmesituasjon

Vi politikerne, både i posisjon og opposisjon, må samarbeide godt med administrasjonen for å lykkes.

Nyheter

På spørsmål fra ST om tirsdagen var en tung dag, svarer Heim-ordfører Odd Jarle Svanem at mandagen var tyngre. Det var da han fikk vite om brevet fra kommunaldepartementet som hardt og brutalt kunngjorde at Heim er kommune nummer 13 i landet på den fryktede Robek-lista (forkortelse for Register om betinga godkjenning og kontroll).