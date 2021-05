Nedleggingsforslag vekker reaksjoner - nesten 5000 underskrifter

Nyheter

— Musikklinja er det eneste tilbudet av sitt slag sør for Trondheim, og har vært en startgrop for veldig mange dyktige musikere fra oppstarten i 1994. Det vil være veldig trist å legge ned et så godt faglig tilbud, som har vært viktig for aktuelle artister som Hanne Mjøen, Imerica, Kristian Raanes og Celiin - for å nevne noen, står det på aksjonssida.