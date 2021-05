Sentral uttalelse viste seg å være feil: – Dette har forsinket prosjektet betydelig

Nyheter

Sommeren 2020 varslet Skaun kommune om oppstart av reguleringsarbeid med tanke på bygging av to leirduebaner ved Ramsjøen. De to banene var tenkt bygd sør for dagens eksisterende skianlegg, riflebaner og den kommunale vegen. Basert på en støyrapport og en mulighetsstudie, skrev ST den gang at tretti fritidsboliger ville bli støyutsatt, noe som ville være hovedutfordringen for en slik beliggenhet, ifølge et notat fra Rieber prosjekt AS.