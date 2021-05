Nyheter

Navn: Anders Husdal

Bor: Husdalen

Jobber med: Gårdbruker/melkeprodusent

Hva gjør du akkurat nå?

- Akkurat nå har jeg en liten kaffepause. Det er rett før jeg skal til å spre møkk.

Hva serverer du når du har venner på besøk?

- Det er mye forskjellig, men rakfisk er en favoritt. Lutefisk er også godt! Det er som regel kona som står for kokkeleringen.

Hvor drar du helst på ferie?

- Jeg liker å feriere i Norge, og synes det er veldig fint nordafor. Da tenker jeg særlig på Helgelandskysten og Lofoten. Når det gjelder utlandet, så har jeg vært mest i Danmark.

Hva leser du?

- Det varierer litt, men det blir en del krim. Jeg er også glad i populærvitenskapelige bøker.

Hvorfor bor du der du bor?

- Jeg er født og oppvokst her, og det er arbeidsplassen min. Jeg synes jeg har det veldig fint her. Det er stille og fredelig, og jeg har naturen rundt meg. Samtidig bor jeg nærme sentrale strøk. Det er bare et kvarter til sjukehuset og polet, og en liten time inn til Trondheim. Jeg har det som plommen i egget! Her kan jeg ta meg en fisketur eller et teaterbesøk på kvelden, ut ifra hva jeg har lyst til.

Hva gjør du på fritida?

- Det blir turer i skog og mark. Jeg prøver å trimme litt, sammen med hunden. Jeg er også glad i jakt og fiske, og så spiller jeg en del sjakk, selv om blitt mest på nettet i det siste. Jeg var med i Orkdal sjakklubb i mange år, og likens Arbeidernes sjakklubb i Trondheim, mens den fortsatt eksisterte. Nå er jeg ikke lenger med i noen klubb.

Din favorittpolitiker?

- Noen store favoritter blant dagens politikere har jeg vel ikke, men jeg har litt sansen for Trygve Slagsvold Vedum. Så hadde Arbeiderpartiet ei flink ei på Stortinget for noen år siden, som het Gunn Karin Gjul. Hun likte jeg godt.

Hva opptar deg for tida?

- Det er våronna. Og så er det jo jordbruksforhandlinger for tida da. Der går det dårlig. I tillegg holder vi på og selger en gård, noe som også opptar meg for tida. En av ungene holder på og tar over hjemgården til fruen. Det er bra den blir i familien.

Hvordan holder du deg i form?

- På vinterhalvåret går jeg en del på treningssenter og jeg går på ski. Ellers trimmer jeg mye i skog og mark, men akkurat nå er det mellomsesong, der jeg trimmer etter veiene. Det er en del snø her oppe, fortsatt, så det er hverken fugl eller fisk. Jeg er glad i toppturer også, og går gjerne til Vargheia eller Rabbolen.

Ditt favoritt turmål?

- Jeg synes mye av sjarmen ligger i å oppleve nye turmål, men Vargheia er en topp jeg kommer tilbake til hele tiden.

Noe du drømmer om å få gjort i livet ditt?

- Jeg har mange drømmer, men der er det tiden som setter begrensninger. Det er mye jeg kunne tenkt meg å lære. Jeg gikk på malerkurs, noe jeg syntes var artig, men det satte koronaen en stopper for. Jeg kunne også tenkt meg å kunne å lafte. Jeg og fruen er også glad i å dra på storbyferier, men vi har fremdeles ikke vært i England. Jeg kunne tenkt meg å dra til både London og Leeds. Det siste er fotballrelatert, så det hadde kanskje vært vanskeligere å få med seg kjærringa dit.

Hvis du skulle valgt en annen jobb, hva ville du jobbet med da?

- Det blir en fysisk jobb, der jeg må bruke både hodet og kroppen.

Hvis du skulle reist bort for ett år, hva ville du savne mest?

- Det måtte ha blitt sammen med kone og hund. Jeg vet ikke hva hadde savna mest, men naturen, grenda og omgivelsene hadde nok kommet høyt. Ellers er jeg nok ganske tilpasningsdyktig av meg.

Hva angrer du mest på?

- Jeg har sikkert gjort mye dumt, men jeg vet ikke om det har offentlighetens interesse. Jeg prøver å lære av feilene jeg gjør og se fremover. Med årene håper jeg det tar lengre tid mellom hver feil og at feilene blir mindre.