I flere år, og i to omganger, har Skaun kommune jobbet med ny områdeplan for Venn. Kommunen har vedtatt at nytt oppvekstsenter skal bygges på dagens skoletomt, men har fortsatt ikke kommet til enighet med private grunneiere om overtagelse av nødvendig areal. Det er også gjennomført arkeologiske undersøkelser, og det er vedtatt å slå sammen skolekretsene på Jåren og Venn for å bygge ny skole med plass til 270 elever.