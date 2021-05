Fyllekjørte to ganger på to måneder

Nyheter

En mann i 30-åra bosatt i Skaun kommune, er dømt til tretti dager fengsel for fyllekjøring. Da han ble tatt, hadde han ikke gyldig førerkort. Og knapt tre måneder seinere, kjørte han igjen uten førerkort. Han er derfor dømt for ett tilfelle av kjøring i ruspåvirket tilstand og to tilfeller for kjøring uten gyldig førerkort.