En mann i 30-åra bosatt i Orkland kommune er dømt til en betinget fengselsstraff for å ha kjørt ATV med høy promille. Han «kvalifiserer godt» til en ubetinget straff siden han hadde over 2 i promille, men siden det pådømte forholdet fant sted i februar i fjor og at kjøringa skjedde på et jorde og ikke på en trafikkert vei, har retten konkludert med at han slipper å sone.