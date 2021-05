Ekstra penger til alle skolene - slik blir fordelingen

Nyheter

Hovedutvalget vedtok i mars at de ønsket utredning av en rettferdig fordel av 2,5 millioner kroner til skolene, og 1 million til barnehagene i Orkland. Bakgrunnen var styret som oppsto i februar, da utvalget bevilget 300 000 kroner som et engangsbeløp til Meldal barne- og ungdomsskole, fra et bufferfond som primært skulle brukes til dekning av koronautgifter. Dette ble gjort etter at politikerne ble gjort kjent med kutt i budsjettet til skolen i Meldal.