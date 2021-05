Nasjonaldagen minutt for minutt

Nyheter

I et samarbeid mellom ST og de fem kommunene, Skaun, Orkland, Heim, Rindal og Rennebu, er målet å gi alle innbyggerne i regionen et godt 17. mai-tilbud, selv om koronakrisens smitteverntiltak gjør at også årets 17. mai vil bli annerledes.

Program: Skaun # Orkland # Heim # Rindal # Rennebu

LIVE

#Skaun klokka 08.00

Flaggheising på Tangentunet i Buvika er årlig tradisjon.

#Orkland 17. mai 07.00:

Orkland kommune har lagt ut en 22 minutter lang ferdiginnspilt 17. mai-sending. Sendinga inneholder blant annet festtale fra Nils Arne Eggen, russetale fra russepresident Berit Berg og hilsen fra Oddbjørn Bang. Rådmann Ingvill Kvernmo er programleder. Sendinga kan ses i opptak gjennom hele dagen.

– Dessverre er det ikke noe tog i år. Russen får ikke blåse med fløytene sine og dele ut russekort til ivrige unger. Dette var vi forberedt på, og vi føler oss heldig som har fått gjennomført russefeiringa på en så bra måte, sier russepresidenten i sin tale.

– Nå er det andre året at vi feirer 17. mai med sterke koronarestriksjoner. Jeg syns det er mest synd for de minste ungene, som ikke har fått feira nasjonaldagen på tradisjonelt vis. Jeg vil også benytte anledninga til å takke orklendingene som er gjort under pandemien, sier ordfører Oddbjørn Bang (Sp).

– Jeg skal holde tale, men jeg tror ikke den kommer til å være så lik andre 17. mai-taler jeg har hørt oppgjennom. Jeg skal fortelle om hvordan det var å vokse opp i Orkdal. (...) Orkdal var ei bygd med alle rettigheter, og «ubegrensa åpningstid», sier Eggen innledningsvis.

#Skaun 16. mai:

I Skaun ble 17. mai kickstarta allerede kvelden før dagen. Da ble Børsasangen skrevet at det lokale rockebandet Pretty Loud, sluppet. Sangen har fått navnet «Bølgan slår».

#Rindal 11. mai

Slik så det ut da Rindal øvde seg til 17. maifeiring.

#Været

Yr.no melder om en nydelig start på 17. mai, med temperaturer på opp mot 14 grader, og morgensol. Fra rundt klokka 15 meldes det om regnbyger:

yr.no: Værvarsel for Orkanger

yr.no: Værvarsel for Børsa

yr.no: Værvarsel for Kyrksæterøra

yr.no: Værvarsel for Rindal

yr.no: Værvarsel for Berkåk

