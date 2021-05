Fant merkelige brødskiver langs veikanten: – Vi frykter at det er rottegift eller noe

Det er et kjent problem at mennesker som vil dyr ille, dupper brød i glykol for at dyrene skal skades

– Hunden driv og finn brød langs vegen utover Viggjahåggån. Det verkar som det er lagt ut med vilje, for det ligg ei skive her og der, gøymt under steinar og gras. Er det nokon som veit kvifor? Vi fryktar at det er nokon som legg det ut med rottegift eller noko. Det er ikkje alltid vi rekk å hindre hunden i å ete brødet han finn, så viss det er gift i det får han det i seg... Det ligg så nærme vegen at han sikkert ikkje er den einaste hunden som vil finne det heller, skriver Ingveig Bustad Hegland i et innlegg på facebook.