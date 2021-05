Nyheter

To av tilfellene tilhører forrige helgs utbrudd og fører ikke til flere i karantene. Det siste tilfellet gjør at et klassetrinn ved Meldal videregående skole nå går fra å være i ventekarantene til smittekarantene. Kommunen tester cirka 200 personer i dag, skriver Orkland kommune på sine hjemmesider.