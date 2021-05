Bekymret for drikkevannsforsyninga: – Hver dag som går innebærer helserisiko for abonnentene

Nyheter

I april gjennomførte Mattilsynet et møte med Skaun kommune om de kommunale vannverkene i Skaun. Viktige tema for møte var sikring av drikkevann, drikkevannskvalitet og boligbygging og næringsutvikling i nær tilknytning til drikkevann. Det ble også diskutert at Skaun er i en lovpålagt prosess om å knytte til seg et reservevann for Malmsjøen, som er kommunens eneste drikkevannskilde i dag, samt private vannverk.