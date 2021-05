Må finne løsning på trafikkavviklinga

Nyheter

- Vi skal ha et oppstartmøte med entreprenøren i slutten av denne uka. Vi klør oss litt i hodet med tanke på trafikkavviklinga under byggeperioden. det er spesielt den øvre delen, opp mot Lauvåsen, som blir utfordrende, da det ikke finnes omkjøringsmuligheter her. Samtidig ser vi at vi må slippe gjennom trafikk, og da ikke minst skole- og barnehagetransport og nødetater. Det er dette vi skal finne svar på under oppstartmøtet, opplyser Anne-Grethe Jenssen, teamleder asfalt- og fagkontrakter ved Trøndelag fylkeskommune.