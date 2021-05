Budsjettvedtak opphevet - slipper å fatte nytt vedtak

Aller helst hadde vi sett at vi var alle disse rundene foruten.

Nyheter

Statsforvalteren i Trøndelag har etter en lovlighetskontroll konkludert med at kommunestyrets vedtak fra 17. desember i fjor for inneværende års budsjett, oppheves. Den «gode nyheten» er at kommunen ikke trenger å vedta nytt budsjett, takket være vedtaket fra 4. mars som fikk budsjettet i balanse.