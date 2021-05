Skal legge 225 meter lang ledning i sentrum, og over skolegården: – Vi må grave over fylkesveien

Ambisjonen er å få gjort mest mulig i løpet av skoleferien. Det kan hende det drar ut, og at vi kommer til september før vi er helt ferdig

Nyheter

De siste årene, og især siden E39 ble bygd, har Skaun kommune opplevd stor befolkningsvekst. For å holde veksten oppe, noe som også er med på å øke inntekter til kommunen, er kommunen avhengig av å øke byggehastigheten på nye boliger. Bare i Børsa er det planlagt over 1 100 nye boenheter. Men kapasiteten på pumpestasjonen på Børsa, er sprengt, og kommunen har nå startet arbeidet med å oppgradere pumpestasjon og ledningsnett for å møte fremtida.