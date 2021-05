Kommuneoverlegens bønn: - Ikke dra til Solsiden fordi det er godvær i helga

Nyheter

Fredag ettermiddag kunne kommuneoverlege i Orkland, Jimmy Wikell, fortelle at det ikke var kommet noen nye positive smittetilfeller så langt på dagen og det var heller ingen positive prøver torsdag. Likevel forventer han at det blir flere i løpet av fredags kvelden og helga. Kommunen er nemlig inn i en avgjørende fase for det største smitteutbruddet som til nå har talt 23 smittede så langt.