128 km/t i 80-sone i rusa tilstand

En mann i 20-åra bosatt i Orkland kommune, er dømt til 18 dager betinget fengsel, med en prøvetid på to år, for tre brudd på vegtrafikkloven og ett brudd på legemiddelloven. Han er også idømt ei bot på 8000 kroner, og er fradømt retten til å kjøre motorvogn for en periode på sju måneder.