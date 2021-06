Arbeiderpartiet freder skolestrukturen

Nyheter

Spekulasjonene om sammenslåing startet da skisser for en framtidig utbygging av Orkdal vidaregåande skole ble lagt fram, og viste en utbygging for 300 ekstra elever. Byggetrinn én løser plassproblemet som skoler har per i dag, mens de tre resterende byggetrinnene er blitt tatt til inntekt for et ønske om å gi plass til Meldal videregående skole samlokalisert med Orkdal.