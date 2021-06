Dømt for overgrep mot 28 ungjenter: Anket og fikk ny dom

Nyheter

I mars ble mannen i 40-åra fra STs nedslagsfelt dømt til fengsel i åtte år og seks måneder for overgrep mot i alt 28 ungjenter. Flere av dem var utsatt for mer enn ett overgrep, slik at antall tiltalepunkter var 40. Overgrepene skjedde utelukkende på nett.