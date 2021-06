Har tatt 1730 tester de siste to ukene, men nå trappes det ned: - Vi begynner å få god oversikt

Nyheter

Orkland kommune har vært gjennom sin tøffeste periode siden pandemiens start med en to smitteutbrudd og tett opp mot 50 positive prøver siden det første utbruddet startet i midten av mai. Både smittesporere og testpersonell har jobbet på spreng i godt over to uker, men nå er det verste trykket avtatt.