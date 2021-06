Nærmere 10 000 mennesker til Fannrem

Nyheter

- Jeg kan bekrefte at vi har signert avtale med Norsk kennelkubb om å arrangere den årlige landsutstillinga i Trøndelag på Varig Orkla Arena helga 27. til 29 mai neste år. Dette blir det første ikke-trav-arrangementet på arenaen. Denne utstillinga har vært arrangert på Leangen i mange år, og vi er selvsagt veldig glad for at kennelklubben vil videreføre utstillinga når vi nå flytter til Fannrem. På Leangen har det vært mellom fem- og ti tusen besøkende, inkludert deltakerne, i løpet av disse helgene. En trenger ikke være økonom for å skjønne at det vil bli lagt igjen mye penger til lokalsamfunnet, ikke minst til handelsstanden, sier utviklingssjef i Varig orkla Arena, per Jørgensen.