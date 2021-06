To er «friskere» - tre er «sykere»

Nyheter

Nav sin oversikt over legemeldt sykefravær for første kvartal de siste fem åra, viser en nedgang i sykefravær for Rennebu og Skaun det siste året, mens det er en økning i Heim, Orkland og Rindal.

Skaun har den største nedgangen; fra 7,3 prosent i første kvartal i fjor, til 6,6 prosent i år. Rennebu går fra 6,6 prosent i fjor til 6,0 prosent i år. Økningen i Heim er fra 5,8 til 6,3 prosent legemeldt sykefravær, i Orkland fra 6,5 til 6,6 prosent, og fra 6,9 til 7,0 i Rindal. Altså en minimal økning for de to sistnevnte.

Samlet nedgang

Nav ser én klar tendens når det for hele Trøndelag er en nedgang i sykefraværet.

- Nedgangen skyldes i hovedsak færre sykefraværstilfeller med sykdommer i luftveiene, her er antall tilfeller redusert med 64 prosent, skriver Nav i en presemelding.

For hele fylket var det legemeldte sykefraværet i Trøndelag på 5,9 prosent første kvartal i år. I tillegg kommer det egenmeldte sykefraværet med 0,7 prosent.

- Samlet er det legemeldte sykefraværet i Trøndelag redusert fra 6,2 prosent til 5,9 prosent sammenlignet med første kvartal 2020. Nedgangen er på 5 prosent. For landet har det legemeldte sykefraværet gått ned fra 6 prosent til 5,7 prosent, en endring på 5,2 prosent. Nedgangen i det egenmeldte sykefraværet er størst, det falt med 15 prosent, står det i pressemeldinga.

Smittevern har medvirket

Fungerende Nav-direktør i Trøndelag, May Beate Haugan, sier fraværet av forkjølelse og influensa forklarer at luftveissykdommene er så mye redusert.

- I Trøndelag er antall tilfeller med sykdommer i luftveiene redusert fra 13 366 tilfeller i første kvartal i fjor til 4775 tilfeller i år. Antall tilfeller med sykdommer i luftveiene er det laveste vi har hatt de siste fem årene. Den store nedgangen henger nok sammen med at influensasesongen har uteblitt i år. I fjor vinter ble også mange sykmeldt med diagnosen «mistanke om covid-19». Økt testkapasiteten og negative tester gjør at færre blir sykmeldt. I tillegg har nok også smittevernstiltakene hatt betydning og er medvirkende til et lavt antall tilfeller med forkjølelse og influensa i vinter, sier Haugan.

Hadde et oppsiktsvekkende lavt sykefravær - nå er det på nesten 14 prosent To av fire avdelinger i Orklands barne- og familietjeneste hadde en sterk økning i sykefravær i årets tre første måneder.

Reformen hensyntatt

Kommunene i STs nedslagsfelt har i første kvartal fra 2017 til nå, ligger på noe under 5 til vel 7 prosent legemeldt sykefravær. Den laveste «målingen» hadde Heim i første kvartal i 2018 med 4,9 prosent. Høyest var Rindalmed 7,6 prosent samme året.

Nedenfor er legemeldt sykefravær i ST-kommunene og hele fylket oppgitt i prosent for første kvartal i år. Tallet i parentes angir gjennomsnittlig sykefraværsprosent i perioden 2017-2021:

Rennebu : 6,0 (5,9)

: 6,0 (5,9) Heim : 6,3 (5,7)

: 6,3 (5,7) Orkland : 6,6 (6,1)

: 6,6 (6,1) Skaun : 6,6 (6,7)

: 6,6 (6,7) Rindal : 7,0 (6,9)

: 7,0 (6,9) Trøndelag: 5,9 (5,9)

Ved beregning av sykefravær for 2017, 2018 og 2019, har Nav hensyntatt kommunereformen, gjeldende fra 1. januar 2020, og regnet om tallene i henhold til ny kommunestruktur. For STs nedslagsfelt gjelder dette altså Orkland og Heim.