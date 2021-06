Nyheter

I desember 2020 skrev ST om en familie i Børsa som fikk stuevinduet knust. Et tydelig kulehull, og et prosjektil som lå på bakken utenfor vinduet, etterlot liten tvil om hva som hadde skjedd; at et skudd hadde blitt avfyrt. Saken ble meldt til politiet, men ble henlagt.