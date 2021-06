Sesongarbeiderne uteblir: - Ser ikke ut til at vi når plantemålet

Nyheter

- Tanken er at ungene skal bli litt kjent med skogplanting og skogdrift, og hvorfor det er så viktig å plante ny skog etter at gammelskogen hugges. Så har vi også invitert med ordføreren. Det å få tak i nok skogplantere er et viktig tema i år, som vi ønsker å belyse, sier lærer, grunneier og leder i Allskog Agdenes Skogeierlag, Mona Størdal, til ST.