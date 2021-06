Hytteeierne klaget på skiferbrudd - rådmannen vil avvise klagene

Nyheter

ST skrev i april at kommunestyret i Orkland enstemmig hadde vedtatt reguleringsplanen for Åremmen skiferbrudd i gamle Agdenes kommune, da den var til andregangs behandling. Dette var noe grunneier Arne Henning Holten var glad for. Han skisserer muligheter for 30 arbeidsplasser knyttet til skiferbruddet og en planlagt fabrikk for bearbeidelse av stein på Berganeset i Lensvik.