– Statsforvalteren tar klagen delvis til følge. For fem av søkerne er det ikke grunnlag for unntak fra offentlig søkerliste, og kommunens avgjørelse endres på dette punktet. Vi stadfester kommunens avgjørelse når det gjelder én søker, da vilkårene for unntak for offentlig søkerliste er til stede for denne kandidaten, skriver Kjetil Ollestad, leder for juridisk seksjon, kommunal- og justisavdelingen hos Statsforvalteren.