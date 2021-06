Det vi først og fremst ber om, er en høring, slik at alle får sjansen til å legge frem all nødvendig dokumentasjon på en rettferdig måte

Hovedsakelig for å spare penger, har kommunedirektøren foreslått å si opp leieavtalen med forsamlingshuset på Ilhaugen, som i dag huser Ilhaugen barnehage. Dette vil, ifølge kommunedirektøren, spare kommunen for ei årlig husleie på snaut 1,2 millioner kroner. Dette førte til sterke reaksjoner fra foreldre og beboere på Ilhaugen, blant annet flere skriv til politikerne, innlegg på sosiale medier, et allmøte, samt en underskriftskampanje som samlet over fem hundre stemmer.

Dette til tross; formannskapet vedtok å støtte kommunedirektøren i å si opp avtalen, og legge ned barnehagen. Nå varsler foreldre, ansatte, allbrukshuset, velforening demonstrasjon.

– Vi må lage litt «leven» og vise at vi ikke finner oss i at saken skal bestemmes over hodet vårt på denne måten uten at de berørte parter skal få si hva vi mener. Nedleggelsen skjer da på et veldig tynt faktagrunnlag, da det er mange økonomiske aspekter som ikke er tatt med i vurderingen, sier Malin Andersen.

Symbolsk demonstrasjon

Noen tradisjonell demonstrasjon blir det likevel ikke.

– Vi hadde tenkt å demonstrere foran rådhuset før torsdagens kommunestyremøtet, men nå er det koronatider og smittevern som gjelder, og møtet arrangeres i tillegg på teams, så da blir ikke det aktuelt. Men det vil bli gjennomført en symbolsk demonstrasjon ved barnehagen onsdag ettermiddag, sier Andersen.

- Har dere fortsatt håp?

– Ja, vi har masse håp. Jeg har hatt flere fine samtaler med flere av de i kommunestyret, og har fått lagt frem saken fra vår side. Spesielt Ap har tatt skikkelig tak i saken, og det setter jeg pris på. Befolkninga på Ilhaugen vil legge merke til hvilke politikere som er på vår side i denne saken.

Vil ha høring

Ifølge Andersen er håpet naturlig nok å bevare barnehagetilbudet de har i dag, men det de første og fremst etterlyser, er en ryddig og åpen prosess, der alle berørte parter får anledning til å si sin mening.

– Det vi først og fremst ber om, er en høring, slik at alle får sjansen til å legge frem all nødvendig dokumentasjon på en rettferdig måte. Det er en avgjørelse som har veldig stor inngripen for barn og foreldre oppå her. Det er stor forskjell på det å gå i en stor barnehage kontra det å gå i en liten naturbarnehage her oppe, sier hun.

Da Arbeidspartiets Ove Sem ba formannskapet om en slik høringsrunde, fikk forslaget tre stemmer mot flertallets seks.

Tretti sider langt brev

Før det skjebneavgjørende kommunestyremøtet har Andersen med flere vært i telefonkontakt med en rekke kommunestyremedlemmer for å få frem deres side av saken. I tillegg er det sendt et tretti sider langt brev til de folkevalgte der situasjonen belyses ytterligere.

«En barnehage i nærområdet er mer verdifullt enn dere aner. Saken om en mulig avvikling av Ilhaugen barnehage er en sak som engasjerer lokalmiljøet sterkt. Barnehagen er hjertet i lokalsamfunnet på Ilhaugen og spiller en viktig rolle for hvordan det er å vokse opp for barna.

Det handler om hele rammen rundt den trygge og landlige oppveksten barna våre har her oppe. Barna våre får muligheten til å gå i en liten og trygg barnehage omringet av flott natur og hvor trafikkstøy er erstattet med fuglekvitter, stillhet, blåbærlyng og ferske elgspor rett utenfor gjerdet. Barna går sammen med andre barn fra nærområdet, foreldre og naboer møtes i porten og det kjennes trygt og godt for både voksne og barn med samholdet og kjennskapen vi har til hverandre,» står det blant annet i brevet.

Skaun kommune har i dag en leieavtale med Allbrukshuset, som huser barnehagen. Det er for å spare 1,2 millioner kroner i årlig husleie at kommunedirektøren, på oppdrag fra kommunestyret om å spare penger, har foreslått å si opp denne avtalen fra og med 2022.

Må legge ned, leie ut eller selge

Styreleder i Allbrukshet, Oddbjørn Sandø, har skrevet flere leserinnlegg om det han mener er upresis og ensidig fremstilling av saken. Forsvinner barnehagen ut av forsamlingshuset, forsvinner også hoveddelen av inntekta.

– I 28 år har samarbeidet mellom Skaun kommune og Allbrukshuset fungert godt for begge parter, og jeg er enig i at det ikke er en kommunal oppgave å drive et forsamlingshus. Men det er en plikt å drive billigst mulig, og gi innbyggerne de tjenestene de etterspør og har krav på, skriver Sandø.

– Det er utformingen, og sambruken av huset, som gjør at Allbrukshuset i dag er umulig å drifte uten faste leietakere. Det kan kanskje finnes andre leietakere enn kommunen, men huset ligger slik til i et boligfelt at det ikke bør leies ut til foretak som forstyrrer bebyggelsen i nærområdet. Huset ligger også litt for langt fra E 39 til å være attraktivt for så mange.

- Hva vil en nedleggelse av barnehagen ha å si for allbrukshuset?

– Da har vi ikke noe valg. Da må vi legge ned, leie ut eller selge til høystbydende, har Sandø sagt til ST tidligere.