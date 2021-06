Nyheter

Navn: Steve Halsetrønning

Bor: Sølberget i Orkland

Jobber med: Pensjonist etter å ha jobbet hos Tensio





Hva gjør du akkurat nå?

- Jeg er på vei til et møte i Songlia. Jeg er med i Grytdalens venner, og vi har vært i siste innspurt med stimerkinga. Så nå er vi ferdig. Etter møtet skal jeg se litt rundt husene, for vi skal ha dugnad på gårdsanlegget den 16. juni. Da trenger vi folk, så det er bare å komme.





Hva er det med Grytdalen og Songlia som får deg til å bruke så mye tid på området?

- Det er et alvorlig fint område med blandet natur. Det er blant annet noen veldig gamle furuer, både levende og døde. Det er mye dyr og fug; rett og slett hele spekteret av natur.



Hva serverer du når du har venner på besøk?

- Det blir kaffe og kaffebrød.





Hvor drar du helst på ferie?

- Det er ingen spesielle steder. Vi reiser gjerne sammen med barnebarn, så det blir ofte til steder der det er artig for barna.





Hva drømte du om å bli da du var barn?

- I den grad jeg drømte om noe, var det å få jobbe med natur. Det ble ikke yrket mitt; jeg har jobbet i Trønderenergis nettselskap, som nå heter Tensio. Men jeg har vært mye i naturen siden jeg var guttunge. Det er det som er hovedinteressen min.





Hva leser du?

- Det varierer, fra bøker om natur og vitenskap til krim.





Hvorfor bor du der du bor?

- Det var nå vel ei jeg traff, så ble det slik at vi flyttet til hennes hjemsted. Selv kommer jeg fra Drogsetmoen i gamle Meldal kommune.



Hva gjør du på fritida?

- Det handler mye om natur og fotografering - og barnebarn.





Har du noen favoritt som fotoobjekt?

- Jeg lar meg oppsluke over over alle motiv. Jeg liker godt å fotografere dyra som holder til i skogen. Jeg har også vært på Svalbard. Der er det en natur som slår meg voldsomt, med isbjørn, fugl og sel i et karrig og storslått landskap.





Din favorittpolitiker?

- Jeg har ingen favoritt. Jeg synes det er for få parti som arbeider for natur og miljø. Jeg er ikke imponert over Senterpartiet og Arbeiderpartiet. De skulle satset mer på dette området.





Hva opptar deg for tida?

- Det er naturen. Akkurat nå er jeg opptatt av at det hogges skog midt i hekketida. Det er helt utrolig at det er lov. Om jeg og du hadde klatret opp i tre og revet ned reir, ville vi blitt anmeldt. Men det er lov med skogshogst i hekketida, selv om det er anbefalinger om ikke å hogge etter 1. mai. Disse anbefalingene etterleves ikke, heller ikke her i Orkland.



Hvordan holder du deg i form?

- Jeg trimmer litt. Vi har et lite trimrom hjemme, og så går jeg mye i mark og fjell.





Ditt favoritt turmål?

- Det er alltid artig å gå på nye plasser, og så trives jeg veldig godt i Grytdalen.





Hva er den fineste plassen i Grytdalen/Songlia?

- Det er så mange fine turmål. Men om jeg skal trekke fram en plass som er lett tilgjengelig og hvor man ikke tenger å gå langt, vil jeg nevne Tjønnhåmmårn. Derfra er det kjempefin utsikt.





Noe du drømmer om å få gjort i livet ditt?

- Kanskje en Svalbard-tur igjen. Jeg kunne også ha tenkt meg en tur til Afrika, selv om jeg trives i kalde strøk.





Hvis du skulle reist bort for ett år, hva ville du savne mest?

- Det er familien, helt klart.





Noen du vil gi ros til?

- Det er alvorlig mange som står på for Grytdalen og Songlia, så jeg vil rette en stor takk til dem. Om jeg skal trekke fram én person som fortjener ekstra ros, vil jeg nevne Folke Forfang. Han har gjort en kjempejobb med stimerking og stiheftet. I tillegg gjør han en kjempejobb i Grytdalens venner, der han nå er leder.