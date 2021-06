Hadde 23 veteranmotorsykler da han var 16 år: - De kostet fra null til 300 kroner

Nyheter

En skulle tro at 56-åringen fra Venn i Skaun hadde nese for business, da han allerede som 10-åring begynte å finkjemme fjøs og uthus i Skaun for gamle motorsykler - motorsykler som eierne betraktet som skraphauger og søppel, men som for Handberg opplevdes som skatter. Det var nemlig ikke gevinsten i videresalg ette å ha reparert og restaurert de gamle klenodiene som motiverte Handberg. Nei den optimale lykkerusen oppsto i det øyeblikk Handberg fikk de gamle "skraphaugene" til å starte og gå.

- Jeg har aldri tenkt på penger, at den og den motorsykkelen skal jeg tjene masse penger på. Nei, jeg har alltid hatt en genuin interesse for å få dem til å starte, etter å ha skrudd og reparert på det som har vært galt med dem. Det er det som har motivert meg. Jeg kan ha skrudd og mekket på en motorsykkel i lang tid, for så å starte den opp og sette den unna innerst i garasjen - uten å aldri tatt den ut på veien, forteller Handberg.

God oversikt

Interessen for gamle motorsykkelen arvet han fra faren, som var elektriker og som visste om hver eneste kjøredoning som sto parkert unna på låver og uthus i Skaun.

- Han reiste mye rundt om på gårdene gjennom jobben som elektriker, og hadde veldig god oversikt over hva som sto parkert rundt omkring. Han hadde selv motorsykkel, så jeg fattet interessen gjennom ham. Den første motorsykkelen skaffet jeg meg som tiåring, og det var "sjølen" som lærte meg å reparere. Det var ingen youtubevideoer den gangen som kunne fortelle deg hvordan du reparerte. I mange tilfeller var det snakk om enkel mekanikk som jeg fant ut av selv, men det ble verre da det kom til det elektriske anlegget. Det var der "sjølen" virkelig kom til nytte, han hadde nemlig peiling på strøm, forteller Handberg.

Ingen formue

En kan kanskje lure på hvordan en tiåring hadde råd til å kjøpe inn en haug med motorsykler. Svaret er ganske enkelt.

- De kostet fra null til 300 kroner, så det var liksom ikke en formue å ut med. Folk oppfattet kjøretøyene som søppel og skrap som bare sto i veien, og var bare glad til at jeg kom og ryddet de bort. Og pengene tjente jeg selv. Jeg begynte å jobbe på gården til Magne Eidsmo da jeg var 10 år. I den forbindelse var det hendig med en motorsykkel, slik at jeg kom meg til og fra. Jeg fikk imidlertid ikke lov til å kjøre etter veien, jeg kjørte over jordene, forteller Handberg, som egentlig aldri har vært spesielt interessert i å kjøre rundt med motorsyklene.

- Interessen for å kjøre var størst dra jeg var 10 til 16 år, da jeg ikke hadde lov til å kjøre, humrer Handberg.

- Tabbe

Da Handberg var 16 år, eide han 23 motorsykler, pluss en haug med deler og motorer. Når vi teller opp i dag, mener 56-åringen at han har kjøpt og restaurert rundt 75 gamle motorsykler - såkalte veteraner. Blant disse har det vært flere "gullgruver", uten at han skjønte det der og da. Alle har han fått til å starte å gå, med unntak av én, som senere skulle vise seg å være ei lita gullgruve.

- Jeg fikk tak i en Indian, en 1200 kubikker. Den hadde stått lagret utendørs, og så hadde noen unger tatt ut tennpluggene. Dermed hadde det kommet vann i sylindrene, noe som førte til at stemplene sto fast. Jeg forsøkte å få dem løs, men før jeg fikk det til, dukket det opp en kar som ville kjøpe den. Det ble nemlig kjent at jeg hadde en gammel Indian stående. Og en søndag ettermiddag kom det en kar med en tusenlapp i handa og ville kjøpe den. Jeg var 12 år og føttene hadde ikke bakkekontakt, jeg følte jeg hadde vunnet i tipping, og solgte den tvert. I dag ville den ha vært verdt flere hundre tusen kroner. Det salget er nok den største tabben jeg har gjort når det kommer til kjøp og salg.

Faren ga opp

Handberg ble etter hvert anerkjent på bygda som spesialist på Tempo, som det fantes mange modeller av: Tempo taifun, swing, villiers, corvette, comet, panter, for å nevne noen.

Den første motorsykkelen Handberg fikk tak i, ble startet opp på arbeidsbenken.

- Jeg hadde tatt ut motoren av ramma, og startet den opp mens motoren sto på arbeidsbenken. Jeg fikk ikke lov av "sjølen" til å sette den tilbake i ramma. Han visste hva som ville skje da. Men til slutt ga han opp og lot meg kjøre. Jeg var vel 10 år da.

Selv om handberg aldri har vært motivert av penger i forbindelse med kjøp og salg av motorsykler, så legger han ikke skjul på at han har tjent noen kroner opp gjennom årene.

- Jeg har aldri tapt penger på en handel. Jeg solgte to motorsykler for ikke lenge siden. Den ene betalte jeg null kroner for, den andre kostet 300. De ble solgt for 70 000 kroner til sammen, forteller Handberg, og legger til at han kunne ha fått en mye høyere pris om han hadde solgt til utlandet.

- Her i Norge er markedet for veteransykler litt begrenset. I utlandet betaler de gjerne dobbel pris i forhold til hva du kan forlange her. Men av prinsipp har jeg aldri solgt sykler til utlandet. Disse syklene representerer norsk historie, og da hører de til her, mener jeg.

Myntsamling

Handberg forteller at han setter pris på alt som er gammelt. Derfor har han også ei ganske så stor myntsamling, hvor den eldste mynten er fra 1665. Han har også en mynt fra 1765, som det knytter seg en noe spesiell historie til.

- Det var under ei ganske så kjedelig gudstjeneste at jeg ble sittende og kikke i gulvet. plutselig så jeg noe blankt skinne mellom to gulvbord. Jeg pirket det opp, og det viste seg å være en mynt fra 1765. Kirka er jo over 800 år gammel, så jeg regner med mynten, som sikkert var beregnet til kollekt, hadde ligget der siden slutten av 1700-tallet, forteller Handberg som tror han har mellom 20 og 30 kilo med mynter.

- Men jeg har ikke peiling på hva samlinga er verdt. Ikke har jeg brydd meg heller.

Stortabbe

I tillegg til eldgamle mynter og motorsykler, har Handberg også stor interesse for gamle biler. Og mens den største tabben med motorsykler var Indian-sykkelen han solgte, er den største tabben innen bil en han aldri kjøpte.

- Det sto en Porsche på låven til besteforeldrene mine. Jeg tror det var en 903, med en dau firer under panseret. Jeg fikk først tilbud om å kjøpe den for 500 kroner. Da jeg ikke reagerte på det, fikk jeg tilbud om å få den gratis. Men det var Porsche 911 som var tingen, en 903 virket ikke spennende i det hele tatt. Det endte med at en kollega av min bror kjøpte den. Det var nok "tabben in my life". I dag er denne modellen verdt millionbeløp, forteller Handberg og ler høyt.

Største skatten

I dag sitter Handberg igjen med åtte veteranmotorsykler, og interessen for å skru har tatt seg opp igjen etter at han tok det ganske så rolig noen år. Men den største skatten i samlinga har fire hjul. En Chevrolet Coach fra 1928.

- Jeg fikk høre snakk om at det sto en slik bil i en garasje på Hølonda. Det viste seg at mannen i huset hadde kjøpt den i Tromsø, og jobbet i flere år med å restaurere den. Men så døde mannen før den ble ferdig. Jeg tok kontakt med fruen i huset, og forklarte at jeg var interessert i å kjøpe den. Jeg spilte med åpne kort og sa at jeg ikke kunne betale det som hun ville få om hun annonserte den for salg. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det endte opp med at hun ville at jeg skulle ha den. Jeg fikk gjøre bilen ferdig slik at den ble kjørbar i garasjen hennes. Selv om det fulgte med ei instruksjonsbok, var det ting jeg trengte hjelp til. Og her ble Jostein Myhr fra Hølonda redningen. Han kan mye om gamle biler, og hjalp meg med å få den på veien. Blant annet er den utstyrt med vakumtank, som er en ganske så krevende sak å holde i orden. Gamle biler med vakumtank har gjerne en tendens til å stoppe i motbakkene. Mange anbefalte meg å montere ei elektrisk bensinpumpe. Men jeg vil ha det originalt, såpass sta er jeg, forteller Handberg og legger til at hans Chvrolet Coach ikke stopper i motbakkene.

Ble skuffet

Mens chevroleten framstår i en speilblank drakt, så gjør ikke motorsyklene det.

- Mange som restaurerer veteraner lakkerer dem og skifter ut kromdeler med uorginale deler. I mitt hode er det sånn at folk skal se at det er gammelt, det skal være originalt. Derfor har jeg aldri "lakkert i stykker" en veteran, forteller Handberg, og fortsetter:

- Jeg husker "sjølen" tok med med på Motorrama i Nidarøhallen, som var ei stor veteranutstilling. Jeg husker at Arnt Grø, en guru innen veterankjøretøy, var på plass med flere kjøretøyer. Alt glinset, krommen skinte og man kunne speile seg i lakken. Jeg husker jeg ble regelrett skuffet. I mitt hode skal gammelt være gammelt, ikke framstå som skinnende nytt. Da mister kjøretøyet sjela si, tenker jeg.