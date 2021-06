Nyheter

Grønlandsskjæret ligger i Skaun, men det er Orkland som har hatt en avtale med grunneier Arne Storsand om å drifte og vedlikeholde stedet som ligger nær kommunegrensa. I årevis har idyllen blitt forstyrret av forsøpling og festbråk fra besøkende som ikke ryddet etter seg. I over 25 år tok Grønlandsskjærets venner ansvar for å rydde området, men etter at ekteparet Kirsten og Per Arnt Tødaas takket for seg høsten 2018, har ingen tatt ansvar for vedlikehold.