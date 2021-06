Å benytte seg av tiltakslista blir sett på som siste utvei

Nyheter

Tirsdag sluttet formannskapet i Heim seg til den framlagte lovpålagte tiltaksplanen for perioden 2021-2024 som rådmannen har utarbeidet for å få skikk på økonomien i kommunen. Siden Heim er en Robek-kommune, er det et krav i kommuneloven at ei slik tiltaksplan skal vedtas. Endelig vedtak skjer i kommunestyret 24. juni.