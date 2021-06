Det er flere måter å gjøre dette på uten at det oppleves som inngripende og krenkende for ungdommen

Nyheter

«Vi er gjort oppmerksom på at det er en snapchatgruppe som heter «take a drug», der elever både fra Skaun og Orkland kommuner er medlemmer. Vi har fått opplyst at det er elever helt nede i fjerde trinn som er medlemmer. I samråd med politikontakten i Skaun, Ingunn Meås, ber vi om at alle foresatte sjekker snapchatkontoen til sine barn, og sletter denne gruppen om de er medlemmer,» står det i meldinga som rektorene har sendt ut.