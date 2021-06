Reagerer på uflidd kirkegård: - Det er en stor skam for bygda

Nyheter

- Torsdag kveld dro jeg og svigerinna mi ned til Lensvik kirke for å vanne og pynte ved gravene. Da så vi at ugresset har fått vokse så mye, at det går over gravstøttene på den nedre delen av kirkegården. Det ser ikke ut til at folk har slått gresset der på ganske lenge. Det var flere på kirkegården torsdag kveld, som delte vår oppfatning, sier Anne Ysland Berntsen til ST.