Sa ja til fritidsboliger: - Vi er kjempeskuffet

Formannskapet i Heim sier ja til forslag til reguleringsplan for bryggehus på Otnes i Heim. Det er selskapet Aktiva Råd og Regnskap som er utbygger. De planlegger å bygge seks fritidsboliger i strandsonen i et område like nord for Otnesbrygga. Torsdag skal saken sluttbehandles i kommunestyret.