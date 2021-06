Flyttet inn i nybygd hus - vannrørene frøs den første vinteren

Jan Morten Tøndel måtte punge ut 17 200 kroner etter at vannledningene til hans nye hus i Råbygda frøs, under et år etter at huset var bygd. Huseieren mener han har reklamasjonsrett. Utbygger er uenig.