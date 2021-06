Bruken har eksplodert: - Vi har hatt en økning på 91,3 prosent

Nyheter

Kommunikasjonssjef Eivind Sperre Austnes holdt sist onsdag en orientering i formannskapet om kommunens informasjonsarbeid på nett. Bakgrunnen for orienteringa var et vedtak som ble fattet i foregående formannskap om å utgi en skriftlig publikasjon, à la Orkdalingen, og at denne publikasjonen fortrinnsvis ble gitt ut til dem over 65 år.